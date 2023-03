Alonso e Ocon "obrigam" FIA a revisão do regulamento

A revisão acontece depois da confusão acerca das penalidades de Fernando Alonso e Esteban Ocon

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) vai rever e clarificar o regulamento sobre os procedimentos durante a paragem nos boxes para cumprir uma penalização, antes da próxima etapa, O GP da Austrália.

A decisão foi tomada depois dos problemas ocorridos no domingo, no Grande da Arábia Saudita, quando Fernando Alonso foi penalizado em cinco segundos e, já depois da corrida, em mais 10 segundos por alegado erro na primeira penalização.

O espabhol acabou a corrida no terceiro lugar - atrás dos Red Bull de Perez e Verstappen -, mas já depois da cerimónia do pódio "desceu" para o quarto posto. Algumas horas depois foi recolocado em terceiro lugar do pódio após a reclamação. bem sucedida, da Aston Martin.

"A decisão subsequente dos comissários de ouvir e conceder o direito de recurso do concorrente é o resultado de novas provas relativas à definição de 'trabalhar no carro', para o qual havia precedentes contraditórios, e isto foi realçado por esta circunstância específica", declarou um porta-voz da FIA.

"Este assunto será discutido no próximo Comité Consultivo Desportivo na quinta-feira, 23 de março, e será emitido um esclarecimento antes do Grande Prémio da Austrália. Essa abordagem aberta para a revisão e melhoria dos processos faz parte da missão contínua da FIA de regular o desporto de forma justa e transparente", acrescentou ainda.