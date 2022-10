Alonso defende: "Os títulos de Verstappen têm mais valor do que os de Hamilton"

O piloto espanhol defende que o inglês da Mercedes apenas teve que disputar os títulos contra o companheiro de equipa

Fernando Alonso deu os parabéns a Max Verstappen pelo título conquistado esta temporada na Fórmula 1 e não poupou nos elogios ao piloto neerlandês da Red Bull.

O espanhol chegou mesmo a considerar que os títulos que Verstappen conquistou, nos últimos anos, foram mais difíceis do que os que Lewis Hamilton conquistou pela Mercedes.

"Os títulos do Max têm mais valor do que os do Hamilton. Tenho muito respeito pelo Lewis, mas é diferente ganhar sete títulos mundiais quando tens que lutar apenas contra o teu companheiro de equipa. Acho que um campeonato assim tem menos valor do que quando tens de lutar contra outros pilotos com material equivalente ou mesmo melhor", disse o piloto espanhol em declarações ao De Telegraaf.

Fernando Alonso lembrou ainda que passou por uma situação muito parecida no início da carreira, altura que teve de defronta Michael Schumacher.

"Em 2005 e 2006 tive um bom começo de ano e consegui construir uma vantagem. Os outros tinham um carro melhor, mas fui capaz de gerir essa diferença. Nunca tive de lutar com o meu companheiro de equipa Giancarlo Fisichella para ganhar o título. O Max também não lutou com o Sergio Perez ou com o Alex Albon para vencer corridas", contou ainda.

Alonso defendeu ainda que os dois títulos de Max Verstappen foram conquistados em circunstâncias diferentes.

"Este ano, o Max foi muito dominante e conseguiu chegar ao título com antecipação. A temporada passada foi diferente", finalizou.