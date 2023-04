Alonso brinca após sofrer toque de Sainz no GP Austrália: "Devo ser atraente..."

Declarações de Fernando Alonso na conferência de imprensa que se seguiu ao GP Austrália, em que o espanhol ficou no terceiro lugar. O piloto da Aston Martin comentou o toque que sofreu por parte de Carlos Sainz (Ferrari) na parte final da corrida.

Sobre a corrida: "Foi uma montanha-russa de emoções. Aconteceram muitas coisas no início e no fim, foi difícil compreender o que se passava. A corrida foi boa. A Mercedes fez um grande trabalho hoje, foi difícil aproximar-me deles. A primeira bandeira vermelha ajudou-nos, mas a segunda... Tivemos alguma sorte e agradecemos a oportunidade de ter visto outra vez a bandeira de xadrez no pódio. Podia trazer um lugar mais alto no pódio..."

Toque de Sainz: "Naquela saída houve alguém que me tocou, na curva 3. Aparentemente, o Sainz também me tocou na primeira. No Barém, o Lance Stroll tocou-me na curva 4. Devo ser atraente... [risos] O nosso carro é forte, não importa."