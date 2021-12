Alex Zanardi volta a casa depois de 18 meses no hospital

Zanardi, de 55 anos, sofreu um grave acidente em 2020 durante uma prova que reuniu atletas paralímpicos, com bicicletas adaptadas

Depois do acidente sofrido em meados de 2020, Alex Zanardi encontra-se em casa desde o início de dezembro. Uma novidade revelada pela esposa do piloto italino, numa entrevista à comunicação da BMW, marca da qual Zanardi continua a ser embaixador.

"A recuperação dele é um longo processo. O programa de reabilitação conduzido por médicos, fisioterapeutas, neuropsicólogos e terapeutas da fala tem permitido um progresso constante. É claro que há retrocessos, por vezes é necessário dar dois passos atrás para dar-se um passo em frente. Mas o Alex prova, uma e outra vez, que é um verdadeiro lutador", disse Daniela Zanardi.

"Um passo importante na recuperação é o facto de ter podido sair do hospital há algumas semanas e estar de volta a casa. Tivemos de esperar muito tempo por isto e estamos muito felizes agora", acrescentou.

Pouco ou nada se sabia de Zanardi desde julho deste ano. Agora, a esposa explicou como é o dia de Alex Zanardi. "O que Alex fazia no hospital continua agora em casa. Durante a semana, ele encontra-se com um terapeuta e faz exercícios físicos e neurológicos. Em relação à condição física, há muitos avanços e agora tem cada vez mais força nos braços. No hospital ficava muito tempo deitado, agora passa a maior parte do dia na cadeira de rodas connosco e descansa um pouco à tarde", finalizou.

Recorde-se que Zanardi, de 55 anos, sofreu um grave acidente em 2020 durante uma prova que reuniu atletas paralímpicos, com bicicletas adaptadas, quando perdeu o controlo da sua "handbike" (bicicleta de mão) e embateu contra um veículo pesado, tendo sido transportado de helicóptero para um hospital de Siena.

Nascido em Bolonha, em 1966, Zanardi começou a sua carreira como piloto de karts e competiu na Fórmula 1 entre 1991 e 1994 e em 1999, integrando equipas como a Jordan, Lotus, Minardi e Williams.

Sofreu a amputação das duas pernas em consequência do grave acidente sofrido em 2001 no circuito alemão de Lausitzring, numa prova do campeonato norte-americano de Fórmula Indy.

Depois deste acidente, Alex, como é conhecido em Itália, não abandonou o desporto e iniciou uma carreira vitoriosa como paraciclista, que o levou a conquistar quatro medalhas de ouro paralímpicas e 12 títulos mundiais.