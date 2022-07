Alex Albon, a fotografia na cama do hospital e a mensagem para Zhou

Piloto da Williams embateu com violência na reta da meta na partida do GP da Grã-Bretanha, momento marcado pelo despiste de Guanyu Zhou (Alfa Romeo

O chinês Guanyu Zhou (Alfa Romeo) e o tailandês Alexander Albon (Williams), pilotos de Fórmula 1 acidentados no Grande Prémio da Grã-Bretanha, ficaram ilesos e tiveram alta hospitalar.

Nas redes sociais, Albon deu conta do seu estado geral de saúde, partilhando uma fotografia na cama do hospital e mostrando-se feliz com as notícias sobre Zhou. "Está tudo bem, mas mais importante, estou feliz por saber que Zhou está bem", publicou.

"Estou OK, tudo bem. O halo (estrutura que protege a cabeça dos pilotos nos monolugares) salvou-me hoje. Obrigado a todos pelas belas mensagens (de apoio)", escreveu, por seu turno, Zhou, com uma fotografia sorridente.