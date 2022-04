Aleix Espargaró: do sonho do ciclismo à primeira vitória em MotoGP

MotoGP >> Pedalou 116 km e viu a Volta à Flandres antes da vitória histórica pela Aprilia, no GP da Argentina. Chegou a negociar a mudança para Movistar

Aleix Espargaró tem 32 anos e na corrida número 200 e à 11.ª época no MotoGP festejou a primeira vitória, que foi também a primeira da italiana Aprilia no escalão máximo. Animado, o espanhol de Granollers, novo líder do Mundial, já diz ser "um dos candidatos" ao título mundial, o que significa terem terminado de vez os dias em que pensou mudar-se para a outra paixão, o ciclismo.

"Andar de bicicleta é como um modo de vida e agrada-me muito. Sou um maluco pelo ciclismo", dizia há dois meses o mais velho dos irmãos Espargaró - o irmão Pol, de 30 anos, é piloto da Honda -, revelando que esteve "muito perto de correr numa equipa profissional de ciclismo, quando na Aprilia não estava a render aquilo que esperava". A mudança, surpreendeu, seria para a Movistar, a melhor equipa espanhola de todos os tempos. "A mota não melhorava, sentia muita frustração e dentro de mim ouvia a voz do ciclismo. Falei com Patxi Vila e Eusébio [Unzué] antes da Volta à Catalunha, fiz um teste no campo de treinos deles e estivemos muito perto, mas no final decidimos adiar", contou, num programa de Youtube sobre ciclismo, em relação às conversações com a Movistar.