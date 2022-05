Aleix Espargaró: "Custou-me muito dormir com a eliminação do Manchester City"

Piloto espanhol de MotoGP da Aprilia é assumido adepto do Barcelona, pelo que torcia pela equipa inglesa frente ao Real Madrid.

Aleix Espargaró, piloto espanhol de MotoGP da Aprilia, é um assumido adepto do Barcelona. Em declarações ao "AS", o espanhol reconheceu que teve uma noite mal dormida após a reviravolta do Real Madrid sobre o Manchester City na Liga dos Campeões e que, na final, torce agora pelo Liverpool.

"Sou do Liverpool desde que tenho a idade do meu filho Max [que estava aos seus joelhos enquanto o piloto atendia aos jornalistas]. É exagerado. Sou do Liverpool desde pequeno", começou por dizer, bem-disposto.

"Reviravolta do Real Madrid e eliminação do Manchester City? Custou-me muito dormir essa noite", continuou, antes de admitir que, apesar de tudo, o Real Madrid é um exemplo, por acreditar até ao fim e conseguir consecutivos "milagres".

"São milagres, mas há uma coisa que gostaria de dizer. São milagres que fazem uma vez atrás de outra. É preciso acreditar e estar presente. Eles acreditam e estão lá. Isso é brutal e essa é a magia do desporto. É preciso acreditar até ao fim, porque tudo pode acontecer. Se se fala de justiça a nível futebolístico, o Manchester City merecia passar, mas não se trata de justiça no futebol, trata-se de quem marca os golos. O Real Madrid acreditou até ao fim e é muito bonito o que o Real Madrid está a viver, porque acredita até ao fim e é um exemplo para todos", concluiu.