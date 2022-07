Albuquerque foi sexto em prova do campeonato norte-americano de resistência

A próxima ronda, a nona das 12 do campeonato, vai ser disputada em 15 e 16 de julho, no Connecticut.

Filipe Albuquerque (Acura) terminou na sexta posição a sétima prova do campeonato norte-americano de resistência automóvel (IMSA), disputada no Canadá.

Partindo do segundo lugar da grelha, o piloto luso, que faz dupla com o norte-americano Ricky Taylor, viu o seu companheiro de equipa cometer dois erros que limitaram as aspirações de um bom resultado.

Ricky Taylor primeiro teve uma saída de pista e, mais tarde, deu um toque numa barreira de proteção.

Com isso, o Acura da Taylor Racing cortou a meta no circuito Canadian Tire Motorsport Park, em Bowmanville, na sexta posição, a 15,025 segundos do vencedor, o holandês Renger van der Zande (Cadillac).

O segundo lugar de Oliver Jarvis (Acura) permitiu ao britânico destronar Albuquerque do comando do campeonato.

A próxima ronda, a nona das 12 do campeonato, vai ser disputada em 15 e 16 de julho, no Connecticut.