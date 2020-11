Albert Arenas sagra-se campeão do mundo de Moto3 no GP de Portugal

O piloto espanhol sofreu, mas conseguiu sagrar-se campeão do mundo de Moto3, pela primeira vez na carreira.

Albert Arenas sagrou-se, este domingo, campeão do mundo de Moto3, no Grande Prémio de Portugal, ao terminar em 12.º lugar.

Numa corrida imprópria para cardíacos, o espanhol sofreu, especialmente na última volta, com vários pilotos a rodarem num grupo compacto, com várias ultrapassagens e toques entre si.

No entanto, a 12.ª posição que conseguiu ao cruzar a meta foi suficiente para se sagrar campeão do mundo de Moto3, no Autódromo Internacional do Algarve, com 174 pontos, mais quatro do que o italiano Tony Arbolino, que terminou no 5.º lugar, com 170 pontos, os mesmos que o japonês Ai Ogura, terceiro.

No final da prova Albert Arenas admitiu que ainda não conseguia acreditar: "É incrível. Preciso de algum tempo para acreditar. Houve uma altura em que o pneu traseiro estava inguiável".