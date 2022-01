Al-Attiyah fala de um rali Dakar "incrível" e que terminou "sem um beliscão"

Al-Attiyah, piloto do Catar

Redação com Lusa

Piloto do Catar triunfou no nos automóveis na 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno.

O piloto catari Nasser Al-Attiyah (Toyota) considerou ter feito "um bom trabalho", que culminou com a vitória nos automóveis na 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, em Jeddah, na Arábia Saudita.

"Foi um Dakar incrível para nós. Já não ganhávamos desde 2019", recordou Nasser, mostrando-se "satisfeito com os regulamentos da nova categoria T1", reservada aos protótipos.

Al-Attiyah disse acreditar que "há três equipas sólidas capazes de vencer", frisando que fez "um bom trabalho para vencer".

"Tínhamos terminado em segundo desde que viemos para a Arábia Saudita, há dois anos [em 2020], e agora estamos muito satisfeitos por termos alcançado o nosso objetivo", frisou.

Nasser Al-Attiyah sublinhou que a equipa Toyota Gazoo Racing "fez um trabalho incrível ao longo do ano construindo este carro novo" e que "toda a prova decorreu sem um beliscão". "Agora sabemos que temos um bom carro e faremos o nosso melhor para lutar pelo [novo] Campeonato Mundial", garantiu.

Sobre a prova que hoje terminou na Arábia Saudita, Al-Attiyah lembrou que conseguiu cavar "uma vantagem no primeiro dia" e que, desde então, pôde "geri-la". "Estamos muito felizes e vamos começar a preparar a próxima edição [do Dakar] dentro de uma ou duas semanas", finalizou.

O piloto catari conquistou hoje a 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno em automóveis, cuja 12.ª e última etapa, na Arábia Saudita, foi vencida pelo sul-africano Henk Lategan (Toyota).

Al-Attiyah gastou 38:33.03 horas para cumprir as 12 etapas da prova, deixando o francês Sébastien Loeb (BRX) na segunda posição, a 27.46 minutos. O saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota) foi terceiro classificado, o seu melhor resultado na prova.

Este é o quarto triunfo de Al-Attiyah no Dakar, depois de ter ganho em 2011 (VW), 2015 (Mini) e 2019 (Toyota), empatando com o finlandês Ari Vatanen. O francês Stéphane Peterhansel é o recordista, com seis triunfos em motas e oito nos automóveis.