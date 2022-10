Ainda o acidente no GP dos Estados Unidos: "Patético e extremamente perigoso"

Jacques Villeneuve, campeão mundial de Fórmula 1 em 1997, considera que o piloto da Aston Martin teve uma "condução perigosa" e acusou a FIA de ter sido demasiado "leviana" no castigo que lhe atribuiu.

O Grande Prémio dos Estados Unidos ainda faz correr muita tinta no mundo da Fórmula 1, especialmente o aparatoso acidente na sua 22.ª volta, em que Lance Stroll (Aston Martin) e Fernando Alonso (Alpine) chocaram violentamente.

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) considerou que a culpa do acidente foi de Stroll, que terá reagido a uma tentativa de ultrapassagem de Alonso demasiado tarde. A sanção atribuída ao piloto canadiano foi uma descida de três lugares na grelha de partida no GP do México e a dedução de dois pontos na sua licença competitiva.

Ora, Jacques Villeneuve, campeão mundial em 1997, decidiu fazer uma análise à corrida norte-americana na coluna de opinião que detém no magazine neerlandês da Fórmula 1, falando num GP "excitante, mas nem sempre pelas melhores razões".

Leia também Visão de Jogo "FC Porto acaba por perder o clássico pela vontade que teve de o ganhar" Vítor Santos, Luís Freitas Lobo e João Ricardo Pateiro em mais um programa Visão de Jogo. A jornada dez do campeonato, com destaque para o clássico, a pré-convocatória de Portugal para o Mundial e a polémica em torno de Ronaldo em grande foco.

"Vimos um bocadinho de tudo: condução majestosa, mas também ações perigosas e pilotos que conduziram mal. Foi uma mistura de tudo e é assim que este espetáculo funciona", começou por dizer, antes de abordar com mais foco o acidente entre Alonso e Stroll.

"Quando falo de condução perigosa, refiro-me a Lance Stroll. Deveria ser suspenso por uma corrida. A FIA tem sido muito leviana com os pilotos que se movem em retas, quando isso é o mais perigoso que pode acontecer e a última coisa que queres ver. É patético e extremamente perigoso. Ao virares numa reta, colocas em perigo os outros condutores, até de morte, porque podes causar um gande acidente como esse. E se isso acontece é porque o decides fazer, não porque cometeste um erro, pelo que é realmente inaceitável", condenou o compatriota de Lance Stroll.

Villeneuve apelou ainda a que a FIA comece a atribuir castigos mais pesados por este tipo de situações e mostrou surpresa por Alonso, apesar do acidente, ter conseguido terminar a corrida no sétimo lugar, isto antes de ter sofrido uma polémica penalização de 30 segundos, que o fez cair para 15.º.