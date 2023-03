Ainda o acidente entre Márquez e Oliveira: "Se estes pilotos não começarem a ser sancionados..."

Espanhol derrubou português nas primeiras voltas e dupla de pilotos foi obrigada a abandonar Grande Prémio de Portugal.

Massimo Rivola, diretor executivo da Aprilia Racing, já comentou o incidente entre Marc Márquez e Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portugal. O espanhol embateu contra o português e os dois foram forçados a abandonar. O dirigente da equipa não gostou do que viu.

"Falámos sobre isso esta manhã e infelizmente fui um bom profeta. Não estou a dizer que o incidente podia ter sido evitado, mas se estes pilotos não começarem a ser sancionados, farão sempre o que quiserem. Eles são um mau exemplo para os mais jovens. Um mau espectáculo que espero que não se venha a repetir", referiu, em declarações à Sky.

O incidente aconteceu na terceira das 15 curvas do traçado do Autódromo Internacional do Algarve, quando Márquez falhou a travagem, acertou no espanhol Jorge Martin (Ducati), que seguia em terceiro, e chocou com a Aprilia do piloto português, que era segundo classificado.