Ainda o acidente com Miguel Oliveira: Márquez falha GP das Américas

Márquez sofreu uma fratura no polegar da mão direita na sequência do embate que provocou na Aprilia de Miguel Oliveira na terceira volta do GP de Portugal, em 26 de março, quando o português seguia na segunda posição

O piloto espanhol Marc Márquez vai falhar o Grande Prémio das Américas de MotoGP, este fim de semana, por estar a recuperar da lesão contraída no GP de Portugal, no choque com Miguel Oliveira, informou esta terça-feira a equipa Honda.

"Depois de fazer uma TAC [Tomografia Axial Computadorizada], Marc Márquez e a sua equipa médica, dirigida por Inácio Roger de Oña, do Hospital Ruber Internacional de Madrid, confirmaram que o primeiro metacarpiano continua em processo de cura. Depois de analisar [a situação] com a equipa Honda e a HRC [Honda Racing Corporation], foi decidido deixar que a lesão se cure completamente e evitar qualquer risco desnecessário", lê-se no comunicado da equipa.

Márquez sofreu uma fratura no polegar da mão direita na sequência do embate que provocou na Aprilia de Miguel Oliveira na terceira volta do GP de Portugal, em 26 de março, quando o português seguia na segunda posição.

Oliveira foi obrigado a falhar a ronda seguinte do Campeonato do Mundo de Velocidade, na Argentina, por ter afetado tendões da perna direita.

Desta forma, Márquez, que também ficou afastado da prova argentina, ganha pelo italiano Marco Bezzecchi (Ducati), falhará a segunda corrida consecutiva.

Leia também Vídeos Cassano responde a José Mourinho em vídeo: "Outra figura de m..." A troca de galhardetes entre José Mourinho e Antonio Cassano teve esta segunda-feira novo episódio, com o antigo jogador italiano a responder ao técnico luso num vídeo no Instagram. "Eu lutei com o Livaja, dissemos tudo e mais alguma coisa um ao outro, mas dois dias depois éramos amigos como antes. A minha mãe ensinou-me a não ter medo de nada e eu discuti com 30 mil pessoas. Esse alguém que era teu espião, diz-lhe que houve vinte pessoas que se meteram no caminho e não houve confronto físico entre mim e o Livaja. Não levei porrada. Diz a esse teu coelhinho que te está a dizer merda. Outra figura de merda, assim como a forma como fazes jogar as tuas equipas. Na minha vida nunca bati em ninguém. Talvez tenha tido sorte, mas nunca tive medo de nada nem de ninguém", atirou.

Na sequência do acidente provocado no GP de Portugal, o espanhol terá de cumprir uma dupla volta longa [double long lap penalty] na próxima corrida em que participar, como castigo por ter provocado o acidente com Miguel Oliveira.

O GP das Américas é a terceira de 21 provas do Mundial de Velocidade.

Marc Bezzechi comanda o Mundial de MotoGP, com 50 pontos, após duas provas disputadas.