Ainda a polémica na Fórmula 1: "Foi algo feito para a televisão, é claro"

Muitos pilotos comentaram as decisões da direção de corrida nas últimas voltas do Grande Prémio de Abu Dhabi, derradeira prova do Mundial de F1 que terminou com Max Verstappen campeão

Os comissários do Grande Prémio de Abu Dhabi não aceitaram os dois protestos da Mercedes apresentados, pelo que Max Verstappen é oficialmente campeão do mundo de Fórmula 1. Mas isso não será suficiente para acalmar o tom de polémica com que terminou o Mundial de Fórmula 1.

Recorde-se que no segundo protesto a Mercedes apontou a um erro do diretor de corrida, que apenas mandou os cinco carros que estavam entre Hamilton e Verstappen - os de Norris, Alonso, Ocon, Leclerc e Vettel - ultrapassar o safety car.

"Eu não sabia só tinham autorizado os pilotos que estavam à frente de Max Verstappen. Foi planeado para ser uma luta, foi algo feito para a televisão, é claro. Se foi ou não justo, não cabe a mim decidir. Às vezes eles deixam ir, às vezes não. Primeiro disseram que não nos deixariam passar, só que de repente... Fazer aquilo apenas para a última volta deixou-me um pouco surpreendido", disse, a propósito, Lando Norris, o jovem piloto britânico da McLaren.

Sobre o mesmo assunto, o australiano Daniel Ricciardo, também da McLaren, afirmou: "Fiquei confuso porque recebi a mensagem de que não iam ultrapassar. Na minha cabeça pareceu-me justo, porque o Lewis Hamilton tinha uma grande vantagem na liderança, e o Max Verstappen estava com pneus mais novos e teria de ultrapassar alguns carros para reiniciar a corrida. Depois vi alguns carros a ultrapassar o safety car e perguntei o que fazer, mas o meu engenheiro Tom Stallard disse 'não, você fica aí'. Eu, literalmente consegui bilhetes na primeira fila para a última volta. Sinceramente, não sei o que dizer ou fazer com isso e nem quero. Antes de falar mais preciso ver como tudo aconteceu".