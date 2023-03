Está esclarecido: Márquez terá de cumprir penalização pelo acidente com Oliveira

O esclarecimento foi divulgado esta terça-feira, na sequência da notícia da ausência do piloto espanhol da segunda prova da temporada, o Grande Prémio da Argentina.

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) vai ter de cumprir a penalização de duas voltas longas atribuída na sequência do embate com o português Miguel Oliveira (Aprilia) na próxima prova em que participar do Mundial de MotoGP.

O esclarecimento foi divulgado esta terça-feira, na sequência da notícia da ausência do piloto espanhol da segunda prova da temporada, o Grande Prémio da Argentina, devido à fratura do polegar da mão direita contraída na sequência do acidente com o piloto português na corrida principal de MotoGP do GP de Portugal de domingo.

Inicialmente, a comunicação dos comissários desportivos indicava que a penalização deveria ser cumprida no GP da Argentina, a prova que se segue ao GP de Portugal.

Contudo, dada a ausência do piloto espanhol dessa ronda devido à lesão, o painel de comissários da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), composto por Andres Molinos, Freddie Spencer e Tamara Matko, veio esclarecer a sua posição inicial.

"Considerando a lesão e a ausência de Marc Márquez do GP da Argentina, e com a perspetiva de cumprir com a intenção subjacente à decisão tomada pelo painel de comissários MotoGP da FIM, a penalização de duas voltas longas deverá ser cumprida no próximo evento em que ele [o piloto] possa participar", refere em comunicado.

A terceira ronda do Mundial de velocidade será o GP das Américas, em Austin, no Texas (EUA), de 14 a 16 de abril.