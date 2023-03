Advogados de Jordá negam atropelamento: "Falso e sem correlação com a realidade"

Piloto espanhola foi acusada ter atropelado uma mulher após se ter recusado a pagar um tratamento de estética.

A equipa de advogados que representa Carmen Jordá, piloto acusada esta quinta-feira de ter atropelado por duas vezes uma mulher em Pozuelo de Alarcón, uma localidade de Madrid e de fugir sem lhe prestar assistência, negou categoricamente a veracidade dessa denúncia.

Por via de um comunicado, a agência de advocacia Fuster-Fabra salienta que a informação apresentada pela alegada vítima é "absolutamente falsa e carece de correlação com a realidade". É ainda referido que a firma não foi notificada sobre qualquer queixa contra a sua cliente.

O alegado atropelamento foi revelado pela denunciante no "El programa de Ana Rosa", em que garantiu ter sido atingida pelo carro de Jordá por duas vezes, após uma discussão gerada pela recusa da piloto em pagar um tratamento estético de 300 euros, fugindo posteriormente do local sem lhe prestar assistência.

"Carmen arrancou o carro dela, meteu a mudança de marcha-atrás e acertou no meu corpo várias vezes. Eu fui ter com ela para perguntar-lhe se estava ciente da barbaridade que estava a fazer e ela respondeu: 'Se te estou a atropelar, sai daqui'", alegou a suposta vítima, em direto para o programa.

Ainda segundo a denúncia da funcionária, a piloto atropelou-a uma segunda vez antes de fugir do local com uma porta do seu Maserati aberta.

"Ela fez marcha-atrás, acertando no meu corpo. Eu sou atirada uns três ou quatro metros e caí sobre os veículos que estavam estacionados no lado oposto. Depois disto, Carmen Jordá saiu com pressa do local, circulando com a porta do copiloto aberta. A minha chefe também teve de se afastar", completou.

"Desde que aconteceu, sofro de ansiedade generalizada. Estou muito nervosa e tenho dificuldade em dormir, tenho um comportamento apático. Não tenho vontade de falar nem de sair à noite. Não encontro uma explicação lógica para o comportamento de Carmen Jordá", finalizou a mulher.