Acidentes e chuva interromperam GP do Japão de Fórmula 1

GP do Japão de Fórmula 1 foi interrompido à terceira volta.

À terceira de 53 voltas do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, a corrida foi interrompida. Até aí existiram dois acidentes, que motivaram as desistências de Carlos Sainz Jr. e Alex Albon, e as condições de pista foram piorando, o que levou a ser mostrada bandeira vermelha.

Quando tudo estava parado, a chuva acentuou-se e, entre sucessivas análises para o possível recomeço, a interrupção durou mais de uma hora.

Durante a paragem, nota para a polémica com Pierre Gasly, que durante o início da corrida "deu de caras" com um trator na pista, deixando o piloto da Alpha Tauri furioso e o mundo da Fórmula 1 revoltado. Lando Norris, por exemplo, fez referência à morte de Jules Bianchi, precisamente no GP do Japão, em 2014.