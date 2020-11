Acessos rodoviários ao Autódromo do Algarve condicionados

O comando geral da Guarda Nacional Republicana (GNR) especificou que o trânsito "estará condicionado nas diversas vias de acesso ao autódromo"

O trânsito nos principais acessos rodoviários ao Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, palco do Grande Prémio de MotoGP, está condicionado entre hoje e domingo, sendo apenas autorizada a passagem aos moradores e trabalhadores locais, indicou a GNR.

Numa resposta escrita a uma pergunta da Lusa, o comando geral da Guarda Nacional Republicana (GNR) especificou que o trânsito "estará condicionado nas diversas vias de acesso ao autódromo" e reiterou o apelo para que "os cidadãos não se desloquem para o respetivo recinto desportivo, nem para as suas imediações, cumprindo o recolher obrigatório estabelecido".

A força de segurança escusou-se a revelar o total de efetivos destacados para o evento durante o fim de semana, indicando apenas que implementou "um dispositivo flexível e adequado para garantir a segurança de todos os intervenientes, tendo em consideração os constrangimentos provocados pela pandemia covid-19".

Uma outra fonte da GNR disse à Lusa que o dispositivo integra dezenas de militares de várias valências, entre as quais do trânsito, investigação criminal e operações especiais, "mas em número inferior aos 600 elementos destacados para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1".

A reportagem da Lusa encontrou vários pontos de controlo da GNR nos acessos principais ao autódromo do Algarve, locais onde os militares exigem uma justificação aos condutores e passageiros para ali poderem circular.

Um dos militares, num dos pontos de controlo, disse à Lusa que a operação está a decorrer "dentro da normalidade, sem que até ao momento se tenha registado qualquer incidente ou desrespeito pelo confinamento obrigatório a que está sujeito o concelho de Portimão".

Desde sexta-feira, a Lusa verificou uma concentração de militares junto às rotundas a poucos metros do autódromo em controlo do trânsito e a fim de impedir a passagem de pessoas e evitar que se posicionassem em pontos elevados nas imediações com vista para a pista do circuito.

Portimão, onde está situado o AIA, é um dos 191 municípios do país que integra a lista de concelhos de risco relativamente à pandemia de covid-19 e que está sob recolher obrigatório no âmbito do estado de emergência.

O GP de Portugal de MotoGP, 14.ª e última corrida da temporada da prova "rainha" do motociclismo de velocidade decorre até domingo, no Autódromo Internacional do Algarve, com o piloto português Miguel Oliveira (KTM) a partir da pole position pela primeira vez na carreira.