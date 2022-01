Miguel Barbosa (Toyota) ficou preso numa zona de dunas e foi apenas 57.º classificado na nona etapa do Dakar

Nos automóveis, o sul-africano Giniel de Villiers (Toyota) bateu o seu compatriota e companheiro de equipa Henk Lategan (Toyota) por apenas nove segundos, enquanto o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) foi terceiro, a 1.04 minutos e cimentou a liderança na 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno após a disputa da nona etapa, em redor de Wadi Ad-Dawasir, na Arábia Saudita.

O francês Sébastien Loeb (BRX), segundo da classificação geral, foi apenas quinto classificado, cedendo 1.07 minutos para Al-Attiyah.

Miguel Barbosa (Toyota) ficou preso numa zona de dunas e foi apenas 57.º classificado na etapa de hoje.

"A primeira parte correu bem. Até ao reabastecimento, instalado no quilómetro 140, correu tudo bem. Até aí fizemos algumas ultrapassagens, apanhámos algum pó, mas sem quaisquer problemas. Entretanto, furámos logo ao início da segunda parte e, mais tarde, perto do quilómetro 212, acabámos por cair num buraco nas dunas. Foi uma situação complicada e demorou a sair dali", explicou.

Com estes contratempos, está no 37.º lugar, a 11:18.07 horas do líder, Nasser Al-Attiyah.

O piloto do Qatar tem, agora, 39.05 minutos de vantagem sobre Loeb e 58.44 sobre o saudita YAzeed Al Rajhi (Toyota), que é terceiro.

Nos veículos ligeiros, o norte-americano Seth Quintero (OT3) venceu mais uma etapa, a oitava em nove disputadas, e está mais perto de conseguir o recorde de 11 triunfos numa só edição.

Mário Franco (Yamaha) foi 13.º e subiu a 10.º da geral, a 7:31.16 do comandante, o chileno Francisco Lopez (Can-Am).

Nos SSV, Luís Portela de Morais (Can-Am) foi 11.º, a 13.34 minutos do vencedor, o polaco Marek Goczal (Can-Am).

"Não era uma etapa ao nosso gosto porque era bastante rápida e só no final tivemos algumas dunas. No entanto, correu bem e conseguimos subir para o sétimo lugar da geral o que é positivo. Estamos contentes por estarmos no final de mais uma jornada, mas ainda falta muito Dakar e o objetivo continua a ser chegar ao fim sem problemas", afirmou Luís Portela Morais.

O piloto português está na sétima posição, a 3:02.20 horas do líder, o norte-americano Austin Jones (Can-Am).

Quarta-feira disputa-se a 10.ª etapa, entre Wadi Ad-Dawasir e Bisha, com 374 quilómetros cronometrados.