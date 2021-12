Abu Dhabi mantém-se no calendário de Fórmula 1 até 2030

Palco de uma prova do mundial desde 2009, Abu Dhabi acolhe, este ano, a derradeira prova do campeonato, entre sexta-feira e domingo.

Abu Dhabi vai manter-se no calendário do Mundial de Fórmula 1 pelo menos até 2030, depois de esta quinta-feira ter sido anunciada a renovação do contrato entre os promotores do campeonato e o circuito de Yas Marina.

Palco de uma prova do mundial desde 2009, Abu Dhabi acolhe, este ano, a derradeira prova do campeonato, entre sexta-feira e domingo, que vai decidir a atribuição do título de pilotos entre o britânico Lewis Hamilton e o holandês Max Verstappen, bem como o de construtores, entre Mercedes e Red Bull.

"Estamos encantados por confirmar que vamos continuar a correr em Abu Dhabi até 2030 com este novo acordo", disse o italiano Stefano Domenicali, presidente da Fórmula 1.

Para a corrida deste ano, foram reconfiguradas as curvas 7, 11 e 17.