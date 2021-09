A visão de Verstappen sobre o acidente com Hamilton: "Vão falar de Silverstone..."

O Grande Prémio de Itália ficou marcado pelo acidente entre os dois melhores classificados do Mundial de Fórmula 1 e que ditou o abandono de ambos

"Apercebemo-nos que ia ser apertado da curva 1", disse Max Verstappen à Sky Sports, começando assim a análise ao acidente com Lewis Hamilton no Grande Prémio de Monza, disputado este domingo. "O Hamilton atravessou a pista depois de sair das boxes e eu tive de ir para a zona verde para não chocar com ele", acrescentou, continuando a dar a sua visão do acidente.

"Fui pelo lado exterior da curva e, claro, ele apercebeu-se de que eu estava a ultrapassá-lo. Por isso continuou a apertar-me. Não esperava que ele continuasse a apertar, a apertar, a apertar, porque ele nem precisava. Mesmo que ele tivesse deixado apenas a largura de um carro, teríamos saído da curva e, honestamente, acho que ele ficaria na minha frente. Mas continuou a empurrar-me cada vez mais e a dada altura não havia para onde ir", disse.

Max Verstappen afastou ainda a ideia de que o sucedido em Monza esteja relacionado com o acidente com Hamilton no GP de Inglaterra. "É prováve que as pessoas comecem a falar de Silverstone, mas estas coisas acontecem nas corridas Não foi agradável, mas creio que somos todos profissionais o suficiente para continuarmos a correr uns com os outros"

Questionado se iria falar com Hamilton, o holandês da Red Bull disse: "Somos profissionais para ultrapassar isto e prosseguir", concluiu.