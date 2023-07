A reação da Ferrari às críticas de Carlos Sainz: "Sabia desde o princípio qual era a estratégia..."

Piloto espanhol sentia-se melhor do que o colega Leclerc e pediu ultrapassagem, mas equipa recusou

Carlos Sainz acabou o Grande Prémio da Áustria no quarto posto. No final, o espanhol não poupou nas críticas à Ferrari, a sua própria equipa, por não ter aceite um pedido de ultrapassagem a Charles Leclerc, num momento em que entendia estar com melhor ritmo do que o colega de equipa, e por ter chamado os dois carros à boxe quando o Virtual Safety Car estava a terminar.

Fred Vasseur, chefe da equipa, afirma que a estratégia revelou-se acertada e explicou as decisões.

"A estratégia revelou-se acertada, porque conseguimos o melhor resultado da temporada [Leclerc terminou no segundo lugar]. Acordámos no início da corrida fazer as coisas desta forma, ajudar-nos na perseguição ao Max [Verstappen] e somar o máximo de pontos", começou por dizer.

"Quando vais atrás com DRS acreditas que és mais rápido, mas o Carlos [Sainz]sabia desde o princípio qual era a estratégia, penso que queria colocar-nos sob pressão. O seu ritmo não estava longe do de Charles [Leclerc], mas temos de analisar se a estratégia foi a mais acertada", continuou, concluindo de seguida:

"Penso que o possivelmente o Carlos tinha ritmo para ir ao pódio, mas para a estratégia da equipa era indiferente quem ia à frente. Não podemos controlar tudo o que se passa, como a saída do Virtual Safety Car. Só pedimos que cada um faça o melhor possível o seu trabalho."