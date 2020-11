O Grande Prémio do Bahrain foi interrompido devido a um violento acidente do piloto francês Romain Grosjean (Haas), sofrido no início da primeira volta da 15.ª prova do Mundial de Fórmula 1 de 2020.

Internado num hospital, após o grave acidente sofrido durante o GP do Barém, Romain Grosjean publicou um vídeo na rede social Instagram, não só para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde, mas para elogiar a eficácia do Halo, o dispositivo de proteção de cabeça existente nos monolugares de Fórmula 1. O que parece ter sido fundamental para que o piloto saísse do carro sem ferimentos ainda mais graves.

"Olá, pessoal. Só queria dizer que estou bem, mais ou menos bem. Obrigado pelas mensagens. Eu não era fã do Halo, mas sem ele não conseguiria estar aqui a falar com vocês hoje. Obrigado a todos os profissionais envolvidos no resgate e espero que possa voltar a responder as mensagens de vocês em breve" , afirmou o francês da Haas.

Em comunicado emitido pela escuderia norte-americana, foi afastada a possiblidade inicial de fraturas nas costelas, mas ainda assm Grosjean dormirá no hospital para tratar as queimaduras sofridas em ambas as mãos.

"Após avaliação médica, o piloto Romain Grosjean permanecerá no hospital durante esta noite para o tratamento de queimaduras em ambas as mãos após ao acidente na volta de abertura do GP do Barém. Os raio-x realizados não indicaram fraturas. Atualizaremos o estado de saúde quanto tivermos mais informações a respeito", explicou a escuderia.