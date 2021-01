A outra paixão de Villas-Boas: treinador em parceria solidária no Rali de Monte Carlo

Técnico português do Marselha é apaixonado pelo desporto automóvel.

Para lá da esfera do futebol, André Villas-Boas é também um fã confesso do desporto automóvel - já chegou mesmo a participar no rali Dakar - e, desta feita, firmou uma parceria a pensar no Rali de Monte Carlo.

O treinador português do Marselha estabeleceu um acordo com a Sports & You "Race for Good", o piloto Eric Camilli e a Ace Africa com o objetivo de aumentar a consciencialização a favor de causas humanitárias.

Com o apoio da Citroen Racing, a equipa "Race For Good", de Villas-Boas, correrá na categoria WRC2 com o Citroen C3 Rally 2. Eric Camilli, de 33 anos, é um piloto francês e estará ao volante em Monte Carlo. A Ace Africa, por sua vez, é uma instituição de caráter social.

Esta colaboração terá o objetivo de unir forcas no sentido de promover as causas da Ace Africa e continuar a prestar ajuda constante a milhares de pessoas no continente africano.