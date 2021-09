A outra imagem do acidente Hamilton-Verstappen: a importância do halo

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Utilizado desde 2018 na Fórmula 1, o halo - arco que protege a cabeça do piloto - foi decisivo para que Lewis Hamilton não fosse atingido pelo Red Bull, designadamente uma das rodas traseiras do monolugar de Verstappen

O halo consiste numa barra que rodeia a cabeça do condutor e está ligado por três pontos à estrutura do veículo. A auréola é feita de titânio e pesa cerca de sete quilos. Trata-se uma peça que é entregue às escuderias por três fabricantes escolhidos pela FIA.

Este domingo, no acidente no Grande Prémio de Monza, o halo foi decisivo para que Lewis Hamilton não fosse atingido pelo Red Bull, conduzido por Max Verstappen, quando este "aterrou" em cima do Mercedes.