A opinião de Valentino Rossi sobre Marc Márquez volta a ser notícia

O acidente provocado por Marc Márquez no GP de Portugal, que terminou com a desistência e lesão de Miguel Oliveira, voltou a trazer para a atualidade o que Valentino Rossi pensava do piloto espanhol da Honda. No período em que ambos lutavam por títulos em MotoGP.

Um desses momentos, o GP da Argentina, em 2018, no qual o espanhol empurrou o italiano para fora de pista. Na altura, Rossi negou-se a ouvir as desculpas de Márquez e perante os jornalistas arrasou o espanhol: "Não tem respeito por ninguém", disse, recordando episódios dessa época envolvendo Márquez e outros pilotos, como Zarco e Andrea Dovizioso.