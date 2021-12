A humilde marca de supermercados que patrocina Max Verstappen

Num universo de milhões, uma empresa destaca-se e nem sequer é pela sua dimensão planetária, bem pelo contrário

Max Verstappen vive os primeiros dias como campeão do mundo de Fórmula 1 e, naturalmente, aumentou o interesse por tudo que diga respeito ao piloto da Red Bull.

Num ápice mais gente ficou a saber que aufere um salário anual de 36 milhões de euros e que, segundo o site "Celebtrity Net Worth", especializado em calcular fortunas, a de Verstappen ascende já a 60 milhões de euros. Recorde-se que tem apenas 24 anos, compete na Fórmula 1 desde 2015 e conquistou este ano o primeiro título de campeão na disciplina na qual se estreou com 16 anos.

O número de marcas que se associou ao piloto dos Países Baixos desde a estreia no GP da Malásia, em 2015, não tem parado de crescer. Num universo de milhões, uma empresa destaca-se e nem sequer é pela sua dimensão planetária, bem pelo contrário. Falamos da Jumbo, cadeia de supermercados neerlandesa, patrocinador de Verstappen desde a Fórmula 3 e que em 2016 "entrou" com 300 mil euros para ajudar à temporada de estreia na fórmula de promoção. Cinco anos depois, a Jumbo desembolsa cerca de dois milhões de euros/ano por um espaço no capacete do piloto.

O mais certo é nunca ter entrado num supermercado da cadeia Jumbo. Nada de anormal, porque apenas está presente nos Países Baixos e Bélgica e nem sequer é líder do mercado no país de origem. É por isso que este patrocínio surpreende os especialistas e leva tantos a questionar o que faz a Jumbo entre marcas globais como Red Bull, Honda, Puma, Exact e CarNext.

Qual é, então, o motivo para este patrocínio? Os especialistas referem que o agora campeão do mundo recompensa desta forma a lealdade do Jumbo, que é ainda patrocinador de uma equipa de ciclismo do World Tour. Ainda assim, será difícil entender a razão de continuar a investir num piloto que é hoje uma marca global. O que tem uma cadeia de supermercados regional a ver com a Fórmula 1? A essa pergunta o CEO do Jumbo, Frits van Eerd - um entusiasta de corridas de automóveis - respondeu um dia: "Os atletas de elite devem comer bem".

Depois de ganhar o primeiro Grande Prémio, há cinco anos em Barcelona, Verstappen foi protagonista de anúncio televisivo no qual fazia entregas do Jumbo num carro da Red Bull. Outro dos compromissos de patrocínio é o Jumbo Racedagen, no qual Verstappen assiste a uma corrida de exibição organizada na pista de Zandvoort. "Amigos, amigos, negócios à parte"? Frits van Eerd e Max Verstappen parecem dispostos a contrariar o provérbio.