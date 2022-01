"A Fórmula 1 poderia ultrapassar o futebol em termos de interesse"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Esteban Ocon defende que, nos últimos anos, a oportunidade de pilotos de equipas menos cotadas chegarem ao pódio aumentou e que com maior igualdade nos carros, a Fórmula 1 poderia até tornar-se mais interessante que o futebol para o público em geral.

A popularidade da Fórmula tem vindo a crescer a olhos vistos, especialmente depois da série da Netflix "Drive to Survive", e a época 2022 promete prender a atenção de todo o mundo depois do polémico final da última temporada, com uma batalha até à última volta entre Max Verstappen - que se sagrou campeão - e Max Verstappen. Esteban Ocon, piloto da Alpine, concorda que o interesse pela prova aumentou e acredita mesmo que este desporto poderia ser mais interessante que o futebol...

"Estas últimas corridas de 2021 resumem toda a temporada. Foi assim em 2020 e voltou a ser assim na última temporada. Se houvesse maior igualdade nos carros, a Fórmula 1 provavelmente ultrapassaria o futebol em termos de interesse. Toda a gente fala sobre Fórmula 1. Tenho amigos que ao início não se interessavam muito, e agora estão sempre a ver. É ótimo. Lembro-me que em 2017/2018 nunca havia a oportunidade de chegar ao pódio. Este ano viram-me a mim, ao Daniel [Ricciardo], ao Pierre [Gasly] no pódio... são muitos carros diferentes. É inacreditável e é o que queremos", apontou o francês.

"Claro que ainda há coisas para melhorar, mas acho que a maneira como as coisas vão ficando interessantes, o facto de haver mais oportunidades, é uma loucura até à última corrida. Também é bom tentarmos novos formatos, dá-nos a oportunidade de lutar", acrescentou, citado pelo portal Autosport.