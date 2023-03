A força da Red Bull ou a velha rivalidade: veja tudo sobre a nova temporada da Fórmula 1

Nova época da Fórmula 1 arranca, no Barém, com um favorito principal. Mercedes e Ferrari tentam aproximar-se à marca das bebidas energéticas o quanto antes.

Max Verstappen e a Red Bull vão ter pela frente a temporada mais longa da história para procurar estender o domínio na Fórmula 1, iniciado em 2021 com o polémico título do neerlandês em Abu Dhabi. No ano passado, de recorde de vitórias para o piloto (15), a marca das bebidas energéticas aproveitou as mudanças profundas de regulamentos para interromper o reinado da Mercedes ao nível de construtores, continuando na linha da frente, a julgar pelos testes de há uma semana, em Sakhir, durante os quais foi a equipa mais fiável.