O português Miguel Barbosa (Toyota) terminou o dia em 42.º lugar, a 54.56 minutos e subiu três posições na geral, para 36.º.

Nos automóveis, que pela primeira vez percorreram uma especial inteiramente diferente da das motas - na sexta-feira trocam -, o sul-africano Henk Lategan (Toyota) conquistou a primeira vitória da carreira na prova, deixando o francês Sébastien Loeb (BRX) na segunda posição, a 1.58 minutos.

O argentino Lúcio Alvarez (Toyota) foi terceiro, a 2.10 minutos nesta quinta etapa da 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, que decorre na Arábia Saudita

"Partimos uma vez mais lá de trás. A etapa foi longa, mas estamos satisfeitos com o dia de hoje. O percurso era composto por pistas rápidas e também dunas. A areia começa a estar mais mole e começa a ser um pouco mais difícil. Foi uma especial limpa. Havia muita pedra, característica das especiais da Arábia Saudita. Tivemos dois furos. Não tivemos registos de outros problemas e o carro também esteve impecável", disse.

Na geral, o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) mantém a liderança, apesar de hoje ter perdido quase três minutos para Loeb.

"Temos que ser inteligentes e evitar os problemas", comentou, no final, o piloto do Qatar.

Al-Attiyah tem agora 35.10 minutos de vantagem sobre Loeb, com Lúcio Alvarez em terceiro, já a 51.15 minutos.

Nos veículos ligeiros, Mário Franco (Yamaha) foi 29.º e está na nona posição.

Nos SSV, Luís Portela de Morais foi sétimo, apesar de ter rodado em quarto lugar durante a etapa.

"Foi uma especial que nos correu muito bem. Finalmente encontrámos um ritmo muito bom para andar com segurança e que nos permite chegar ao final que é o nosso principal objetivo. A etapa no início tinha um percurso com muitas pedras e, aí, optámos por uma toada mais tranquila. Mas, nas zonas rápidas tentámos imprimir um ritmo mais forte e conseguimos andar no top-5. Nos últimos quilómetros havia outra vez muita pedra e então decidimos gerir a corrida para trazer o carro até ao fim sem problemas. Ainda faltam muitos dias e continuamos atrás do nosso grande objetivo que é terminar o Dakar", explicou.

Na geral é nono, a 2:45.05 horas do líder, o brasileiro Rodrigo de Oliveira (Can-Am).

Na sexta-feira disputa-se a sexta etapa, em que carros e motas vão trocar o percurso relativamente a hoje.

Os carros enfrentam os 346 quilómetros que hoje fizeram as motas enquanto as duas rodas fazem os 404 quilómetros hoje percorridos pelos carros.