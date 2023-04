6 Horas de Portimão: Toyota não dá hipótese na qualificação e arrecada a "pole"

Autódromo Internacional do Algarve recebe a segunda prova do Campeonato do Mundo de resistência

Muito disputada nas categorias de LMP2 e LMGTE-Am, a qualificação das 6 Horas de Portimão foi totalmente dominada pela Toyota nos hipercarros. A marca nipónica vai assim largar da pole position este domingo, graças a Brendon Hartley (1m30,171s), do carro número oito e que foi 0,273s mais rápido do que Kamui Kobayashi, do Toyota GR010 Hybrid #7.

A segunda linha da grelha vai ser preenchida pela Ferrari, após o terceiro posto de Nicklas Nielsen e James Calado. No entanto, a Scuderia ficou a mais de um segundo da dianteira.

O Porsche conduzido por Kévin Estre e o Peugeot comandado por Nico Muller compõem a terceira linha, num dia importante para a marca francesa, que apresentou o seu novo 508, à venda em Portugal em junho.

Em LMP2, Mirko Bortolotti (Prema), em Oreca, assegurou a "pole" por apenas 0,001 segundos (!), levando a melhor sobre Gabriel Aubry (Vector). A fazer a despedida desta classe, antes de receber um hipercarro em Spa, António Félix da Costa (Jota) foi o quarto mais rápido.

Em LMGTE-Am, Ben Keating (Corvette) foi o mais rápido, sendo Miguel Ramos (Project 1 - AO) oitavo, a 0,577s da dianteira.

As 6 Horas de Portimão são a segunda prova do Campeonato do Mundo de resistência (WEC), realizando-se este domingo entre as 12h00 e as 18h00.