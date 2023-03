56.º Rali de Portugal já tem programa: Figueira, um novo dia para Lousada e Paredes entre as novidades

Quinta etapa do Mundial de ralis (WRC) realiza-se entre 11 e 14 de maio

A programação do Rali de Portugal, agendado entre 11 e 14 de maio, já está definida, havendo mais novidades além da super especial na Figueira da Foz, depois de Coimbra ter abdicado do momento.

Pelo quarto ano consecutivo, a etapa portuguesa do WRC vai ter a primeira etapa no centro do país. Depois da cerimónia de partida em Coimbra na quinta-feira, o dia seguinte volta a ter as duplas passagens por Lousã, Góis e Arganil e uma única por Mortágua.

Ao contrário dos anos anteriores, em que os pilotos acabavam o dia em Lousada, a sexta-feira encerra com a super-especial da Figueira da Foz, ficando o Eurocircuito da Costilha para o final do dia de sábado, após as duplas passagens por Vieira do Minho, Amarante e Felgueiras.

No domingo, uma especial em Paredes, em parte do trajeto onde se realiza o shakedown, abre a última jornada, que conta ainda com a classificativa de Cabeceiras de Basto, entre as duas passagens por Fafe. Como habitual, o troço que tem o salto da pedra sentada fecha o programa, sendo power stage.

Eis o programa completo da 56.ª edição do Rali de Portugal:

Quinta-feira, 11 maio

Shakedown (Baltar), 4.55 km 09h01

Sexta-feira, 12 maio

PEC 1: Lousã 1 (12.03 km) 09h05

PEC 2: Góis 1 (19.33 km) 10h05

PEC 3: Arganil 1 (18.72 km) 11h05

PEC 4: Lousã 2 (12.03 km) 13h35

PEC 5: Góis 2 (19.33 km) 14h35

PEC 6: Arganil 2 (18.72 km) 15h35

PEC 7: Mortágua (18.15 km) 17h05

PEC 8: SSS Figueira da Foz (2.28 km) 19h05

Sábado, 13 maio

PEC 9: Vieira do Minho 1 (26.61 km) 07h35

PEC 10: Amarante 1 (37.24 km) 09h05

PEC 11: Felgueiras 1 (8.91 km) 10h35

PEC 12: Vieira do Minho 2 (26.61 km) 15h05

PEC 13: Amarante 2 (37.24 km) 16h35

PEC 14: Felgueiras 2 (8.91 km) 18h05

PEC 15: SSS Lousada (3.36 km) 19h05

Domingo, 14 maio

PEC 16: Paredes (15.00 km) 07h05

PEC 17: Fafe 1 (11.18 km) 08h35

PEC 18: Cabeceiras de Basto (22.23 km) 09h35

PEC 19: Fafe 2 (Power Stage, 11.18 km) 12h15