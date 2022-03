Verstappen foi o mais rápido no segundo treino livre para o GP do Barém

Piloto neerlandês da Red Bull, que rivalizou sobretudo com Charles Leclerc (Ferrari), foi o primeiro a fazer um tempo abaixo de 1:32 em 2022. Hamilton, vice-campeão, ficou no nono posto

Max Verstappen, atual campeão mundial, registou, esta sexta-feira, o melhor tempo (1:31.936), no segundo dia de treinos livres, a completar uma volta à pista que vai acolher o Grande Prémio do Barém, o primeiro da nova temporada de Fórmula 1.

O piloto neerlandês da Red Bull, que teve de lidar com a concorrência, em particular, da Ferrari na nova sessão de preparação, foi secundado por Charles Leclerc, tendo Carlos Sainz ficado em terceiro lugar, dois homens que representam a escuderia

italiana.Verstappen, pese a melhor performance no segundo dia de treinos livres, viu a Ferrari começar a todo o gás. Na primeira volta ao circuito do Barém, Leclerc assumiu a liderança ao fazer uma volta em 1:33:121, tendo baixo depois para 1:32.263.

Depois, Verstappen como que tratou de "responder" ao monegasco ao ser o primeiro piloto, neste início de temporada, a fazer um tempo abaixo de 1:32, tal como foi supracitado, pelo que destronou o adversário da Ferrari.

O top-5 é composto por George Russell (Mercedes), com 1:32:529, por Fernando Alonso (Alpine), com 1:32:877. Lewis Hamilton (Mercedes), vice-campeão mundial em 2021, terminou o segundo dia de treinos livres no nono lugar (1:33:144).