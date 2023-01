Matilde, a portuguesa que faz as contas da Fórmula 1

Matilde Costa Dias foi eleita para integrar o painel da FIA onde chegam processos como o que resultou na multa de sete milhões à Red Bull

Desde o dia 1 deste mês, a fiscalização do cumprimento dos regulamentos financeiros da Federação Internacional do Automóvel (FIA), em particular na Fórmula 1, vai passar pelas mãos de uma portuguesa. Aos 32 anos, Matilde Costa Dias foi eleita para integrar o Cost Cap Adjudcation Panel (CCAP), onde chegam processos como o que resultou numa multa de sete milhões euros para a Red Bull, por violar o teto orçamental de 145 milhões.

Ligada ao Direito do Desporto desde 2014, cumpriu os primeiros seis anos em Barcelona e voltou a Portugal em 2020, para se juntar ao escritório da 14 Sports Law. Dedicou-se ao futebol e agora procura ir mais longe. "Inevitavelmente as matérias, sejam disputas de contratos, sejam transferências, versam mais o futebol. Já há muito que queria tentar outras modalidades. A 14 Sports Law tem clientes como Tiago Monteiro ou António Félix da Costa. Juntando isso à curiosidade que tenho pelo automobilismo, incutida pela família, tentei a minha sorte", contou a O JOGO.