Global Mobi Awards Prio: EV6, Yaris e Tucson foram os melhores

GLOBAL MOBI AWARDS >> Prémios da modalidade inteligente repartidos entre Kia, Toyota e Hyundai, com o público a escolher o Volvo C40 Recharge

A quarta edição dos Global Mobi Awards Prio, que encerrou com uma cerimónia realizada no Convento de S. Francisco, em Coimbra, distinguiu o KIA EV6 GT como melhor carro elétrico, o Toyota Yaris Cross Hybrid como melhor híbrido e o Hyundai Tucson PHEV como melhor híbrido Plug-In. Existiu ainda uma votação do público para o melhor elétrico, ganha pelo Volvo C40 Recharge.

Os prémios para o setor da mobilidade inteligente, uma iniciativa do grupo Global Media, têm um júri alargado, com uma maioria de jornalistas, mas também académicos, associações e empresas. São distinguidas dez categorias, tendo o projeto "Vamus Algarve" vencido o prémio Cidades e a interessante parceria entre a Renault e as Aldeias Históricas de Portugal, que colocou veículos elétricos partilhados em Castelo Novo, eleita no prémio Empresas/Organizações. Votam-se ainda tecnologias automóveis e este ano as escolhas foram para o Sistema Google Volvo e o BMW e-drive Zones.

Iniciativa da Global Media, na qual O JOGO votou, teve 43 candidatos em dez categorias. As principais eram o melhor carro elétrico, híbrido e híbrido plug-in, mas também se escolheram cidades.

Mas eleições mais populares são habitualmente as do setor automóvel. Guilherme Marques, administrador da Prio, e Guilherme Pinheiro, CFO do Global Media Group, dirigiram uma cerimónia em que a KIA repetiu o êxito de 2019 (ganhara com o e-Niro), tendo o EV6 como mais votado na muito competitiva categoria dos elétricos. BMW i4, Dacia Spring, Fiat 500, Hyundai IONIQ 5, Jaguar I-PACE, Opel Mokka-e e Volvo C40 Recharge eram os concorrentes, tendo este último ficado com outra distinção importante, a votação do público.

A Toyota foi eleita pela terceira vez consecutiva nos híbridos, com o Toyota Yaris Cross Hybrid a superar o Honda HR-V HEV e o Hyundai SANTA FE HEV, enquanto nos híbridos plug-in (ligar à tomada) o Hyundai Tucson PHEV superou DS 4 E-TENSE, Jeep Compass PHEV, Mitsubishi Eclipse Cross PHEV e Toyota RAV4 Hybrid Plug-in Lounge. Foi a segunda vitória do construtor coreano, que em 2018 apresentara o primeiro Ioniq. Refira-se um outro êxito da Toyota, com o Mirai Limousine a hidrogénio na nova categoria de energias alternativas, e o triunfo da SEAT Mó e-scooter 125 entre os veículos leves, onde os candidatos têm aumentado. A concurso estavam ainda Alkè, Beeq B400, Cake Makka e Carver earth.