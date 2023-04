Estes são os carros que menos desvalorizam

Salvo raríssimas exceções, um automóvel começa a perder valor assim que sai do concessionário. Mas uns desvalorizam mais rápido que outros

Ao contrário de alguns superdesportivos muito exclusivos e outros casos muito raros, a maioria dos automóveis inicia o processo de desvalorização no exato momento em que sai do concessionário - estima-se que possa perder até três quartos do seu valor logo nos primeiros anos de existência. Mas vários estudos permitem perceber que há modelos de determinadas marcas que tendem a manter valor comercial mais alto e durante mais tempo.

Num relatório agora publicado pelos americanos do iSeeCars.com, depois de analisar os dados de vendas de 3 milhões de carros nos últimos 5 anos, no lado de lado do Atlântico, conclui-se que um automóvel perde em média 33,3% nos primeiros anos, mas os modelos que menos desvalorizam podem ver o seu valor de mercado reduzir em apenas 7%.

10 compras seguras

De acordo com o estudo mais recente da iSeeCars.com, estes são os 10 automóveis que menos desvalorizam nos primeiros cinco anos:

-Jeep Wrangler (7,3 %)

-Jeep Wrangler Unlimited (8,7 %)

-Porsche 911 (14,6 %)

-Toyota Tacoma (14,9 %)

-Honda Civic (16,3 %)

-Subaru BRZ/Toyota GR86 (18,2 %)

-Ford Mustang (19,4 %)

-Toyota Corolla (19,8 %)

-Nissan Verso (19,9 %)

-Chevrolet Camaro (20,2 %)

