Elfyn Evans despistou-se no Rali de Portugal e o carro ficou neste estado

O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) abandonou a 56.ª edição do Rali de Portugal, quinta prova do Campeonato do Mundo, depois de se ter despistado na sétima das oito especiais previstas para esta sexta-feira.

"O carro número 33 saiu de pista. A tripulação está fora do carro e está bem", anunciou a equipa Toyota Gazoo Racing.

Evans, que liderava o campeonato à entrada para esta prova, saiu de pista ao quilómetro 13,8 da especial de Mortágua, com o carro a ficar bastante destruído e no meio das árvores que ladeiam a pista.

