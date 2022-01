Daniel Sanders vence a encurtada sexta etapa das motas no Dakar'2022

Redação com Lusa

Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) fechou o dia como melhor português, na 10.ª posição das duas rodas, a 4.29 minutos do vencedor.

O australiano Daniel Sanders (Gas Gas) venceu hoje a sexta etapa das motas da 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, em Riade, que foi encurtada de 404 para 101 quilómetros devido ao "mau estado da pista".

Sanders gastou 51.43 minutos até ao primeiro ponto de abastecimento, onde a etapa foi neutralizada, chegando com 2.26 minutos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa e líder da geral, o britânico Sam Sunderland (Gas Gas).

O austríaco Mathias Walkner (KTM) foi terceiro, a 2.36 minutos.

Na quinta-feira, pela primeira vez na história da prova, os automóveis e as motas enfrentaram percursos diferentes, trocando entre si no dia de hoje.

Mas a passagem dos concorrentes dos automóveis e camiões e as chuvas que afetam aquela região da Arábia Saudita tornaram intransitável o percurso que as duas rodas deveriam percorrer hoje.

Assim, a organização optou por neutralizar a etapa no primeiro ponto de abastecimento, ao quilómetro 101, depois de muitas queixas dos pilotos das duas rodas relativas à segurança.

O piloto do Botsuana Ross Branch (Yamaha) foi um dos apanhados nas armadilhas do traçado, desistindo após queda que lhe provocou lesões na mão direita. Foi transportado aos serviços médicos do acampamento pela organização.

Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) fechou o dia como melhor português, na 10.ª posição das duas rodas, a 4.29 minutos do vencedor.

Rui Gonçalves (Sherco) foi 17.º, a 06.05 minutos e António Maio (Yamaha) 20.º, a 7.07 minutos.

Na geral, Sam Sunderland tem, agora, 2.39 minutos de vantagem sobre Mathias Walkner e 5.35 sobre Daniel Sanders, que ascendeu ao terceiro lugar.

Joaquim Rodrigues Jr. é 18.º, a 1:05.5 horas enquanto António Maio é, agora, 23.º, a 1:28.33 horas, e Rui Gonçalves 32.º, a 2:20.08 horas.

No sábado, cumpre-se o dia de descanso na competição.