Alexandre Camacho vence Rali Vinho Madeira após pião de Miguel Nunes

O piloto madeirense Alexandre Camacho (Skoda Fabia R5 Evo) venceu hoje a 62.ª ediçao do Rali Vinho da Madeira, tendo beneficiado do abandono de Miguel Nunes na última prova especial de classificação da prova.

Alexandre Camacho já vinha efetuando uma grande recuperação na fase final da prova, mas acabou por beneficiar de um toque na sequência de um pião do Skoda Fabia R5 Evo de Miguel Nunes na 16.ª e última especial (Rosário 2), levando-o a perder mais de um minuto, e, mais tarde, até a abandonar, por não conseguir levar o seu carro até ao Funchal.

Miguel Nunes liderava a prova no final da primeira etapa, disputada na sexta-feira, tendo arrancado com 18,3 segundos de vantagem para o seu conterrâneo, mas viu essa diferença ir diminuindo ao longo das oito provas especiais que compunham a segunda e derradeira etapa da prova.

Na última especial, Miguel Nunes defendia cerca de dois segundos de vantagem, mas acabou por ver os seus esforços cair por terra com o pião seguido de toque, acabando por ficar impossibilitado de levar o seu carro até ao Funchal, onde estava situado o último controlo do rali.

Atrás de Camacho ficou Bruno Magalhães (Hyundai I20 R5), a 1.03,2 minutos, piloto de fora da região com mais participações na prova (19), que, com este segundo lugar, falhou o objetivo de se tornar recordista absoluto, mantendo-se com quatro títulos na prova insular.

Na terceira posição ficou José Pedro Fontes (Citroen C3 R5), a 1.24,5 minutos.

Apesar de quinto no rali, Armindo Araújo (Skoda Fabia R5 Evo) ascendeu hoje à liderança do Campeonato Nacional de Ralis, ao ser quarto na Madeira nesta classificação, liderando agora com 88 pontos, mais quatro do que o segundo, Ricardo Teodósio, e mais 16 do que o terceiro, Bruno Magalhães.