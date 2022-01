Tom Brady vai anunciar o ponto final na carreira

Made in USA

Aos 44 anos, a sete meses de fazer 45, o quarterback terá tomado a decisão depois da derrota, na final de divisão, dos Bucs ante os LA Rams

A notícia é avançada pela ESPN este sábado e apesar de faltar a confirmação oficial, o universo da NFL já está a despedir-se de Tom Brady.

Foi o jornalista Adam Schefter a dar conta que a decisão está tomada e que Tom Brady anunciará, depois do Super Bowl - marcado para 13 de fevereiro - que após 22 anos na NFL chegou o momento de colocar o ponto final numa carreira repleta de títulos, com destaque para sete vitórias na final do futebol americano.

Seis pelos Patriots, um pelos Tampa Bay Buccaneers, que representou este ano pela segunda temporada consecutiva.

É, por isso, que se pode falar do final de uma era. Aos 44 anos, a sete meses de fazer 45, o quarterback terá tomado a decisão depois da derrota, na final de divisão, dos Bucs ante os LA Rams