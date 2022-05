Quarterback Colin Kaepernick chamado a treinar com os Las Vegas Raiders

O jogador ficou conhecido, e eventualmente foi afastado do campeonato, por se ajoelhar durante o hino nacional, antes dos jogos, para protestar contra a injustiça racial nos Estados Unidos

O quarterback Colin Kaepernick, que não joga na NFL desde o final de 2016 devido ao ativismo contra o racismo, foi convidado para treinar com os Las Vegas Raiders.

Segundo várias fontes citadas pela ESPN e pela NFL Network, o quarterback, hoje com 34 anos, pode estar de regresso ao ativo após completar várias sessões de treino com a equipa do estado do Nevada.

Kap não treina com uma equipa desde 2017, quando o contrato com os San Francisco 49ers terminou, tendo admitido, em abril, querer "encontrar um caminho de volta", mesmo que signifique não ser titular.

O jogador ficou conhecido, e eventualmente foi afastado do campeonato, por se ajoelhar durante o hino nacional, antes dos jogos, para protestar contra a injustiça racial nos Estados Unidos, levando a um movimento que atravessou o desporto dentro e fora daquele país.

O gesto, que hoje é executado em muitos países no âmbito do movimento "Black Lives Matter", como na Liga inglesa de futebol, provocou as críticas e até insultos de Donald Trump, então recém-chegado à presidência.

Se a carreira de Kaepernick continua em suspenso, o gesto ganhou novo significado e força após a morte de George Floyd, em maio de 2020, sob o joelho de um polícia, levando a um pedido de desculpas do presidente da Liga, Roger Goodell, nesse ano.

Nestes anos, "Kap" processou a NFL, alegando um conluio dos donos das equipas para o deixar sem contrato, acabando por aceitar um acordo e uma compensação de vários milhões de euros.

Em campo, o jogador liderou os 49ers durante vários anos, com particular destaque na caminhada até ao Super Bowl de 2013, perdido para os Baltimore Ravens.