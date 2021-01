NFL: campeões Chiefs e Buccaneers, de Tom Brady, disputam o Superbowl

Lendário jogador dos Tampa Bay Buccaneers pode tornar-se no segundo quarterback a conquistar a NFL por equipas diferentes.

Os Kansas City Chiefs vão defender o seu título de campeões da Liga norte-americana de futebol americano (NFL) frente aos Tampa Bay Buccaneers, que serão a primeira equipa a jogar um Superbowl em casa.

Esta temporada comandados por Tom Brady, que deixou os New England Patriots após 20 temporadas, os Bucsaneers venceram a conferência NFC, ao triunfarem em casa do Green Bay Packers, por 31-26, e estão na final da NFL pela segunda vez, depois de terem vencido em 2002.

Campeões em título, os Chiefs "despacharam" os Buffalo Bills, por 38-24, na final da AFC, e apuraram-se pelo segundo ano consecutivo para o Superbowl, procurando o terceiro título, depois dos conquistados em 1969 e na última temporada.

No mítico Lambeau Field, em Green Bay, os Buccs colocaram em vantagem ainda no primeiro período com um passe de Brady para Mike Evans fazer o primeiro ensaio, ao que os Packers responderam com Marquez Valdes-Scantling a chegar ao 'touchdown', após um passe de 50 jardas de Aaron Rodgers.

Seguiu-se uma corrida de Leonard Fournette e mais dois passes de Brady para os ensaios de Scotty Miller e Cameron Brate, deixando o resultado em 28-10 logo no início do terceiro período.

Contudo, os Packers não baixaram os braços e, com touchdowns de Robert Tonyan e Davante Adamas, ainda se colocaram a cinco pontos de diferença (28-23), mas acabaram por perder por 31-26, com um "field goal" de ambas as equipas nos instantes finais.

Já com Patrick Mahomes, recuperado da lesão que o afastou de grande parte da meia-final de conferência, os Chiefs entraram mal na partida e viram os Bills chegarem aos 10-0, com um pontapé de Tyler Bass e um ensaio de Dawson Knox.

Mas então entrou em ação Mahomes, que levou os Chiefs a três ensaios nas três posses seguintes, por Mecole Hardman, Darrel Williams e Clyde Edwards-Helaire.

A vitória da equipa da Kansas City nunca foi posta em causa e os campeões conseguiram ainda mais dois 'touchdowns', ambos por Travis Kelce, que deixavam o resultado em 38-15.

Os Bills ainda conseguiram amenizar o marcador nos minutos finais, com um ensaio de Isaiah McKenzie e um "field goal" de Tyler Bass, reduzindo para os finais 38-24.

O 55.º Superbowl disputa-se a 7 de fevereiro, em Tampa Bay, na Florida, com Brady, na sua 10.ª final, a poder tornar-se no segundo quarterback a vencer o troféu Vince Lombardy por duas equipas diferentes, depois de Peyton Manning.