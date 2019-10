NCAA vota a favor da remuneração dos atletas universitários

Competições rendem milhões de dólares, mas os jogadores-estudantes não recebem

A National Collegiate Athletic Association (NCAA), organismo central do desporto universitário norte-americano, deu o primeiro passo para permitir que os atletas amadores sejam remunerados, "beneficiando do uso do seu nome e imagem".

O organismo deve agora arranjar maneira de permitir que os atletas sejam remunerados, mantendo as regras relacionadas com o amadorismo. O conselho de administração do organismo, reunido em Atlanta, pediu às três divisões da NCAA para que criem as regras necessárias no imediato, de modo a que sejam válidas, no máximo, em janeiro de 2021.

Michael Drake, presidente da universidade do estado de Ohio, disse que a NCAA deve abraçar a mudança e modernizar "para dar a melhor experiência possível aos atletas universitários", alertando ainda que essas mudanças virão com limitações.

"Ressalvamos que essa mudança deve ser consistente com os valores do desporto universitário e não deve transformar estudantes-atletas em empregados de instituições", disse à Associated Press.

Os campeonatos universitários, em especial o de basquetebol e o de futebol americano, geram milhões de dólares de receitas, sem que os atletas sejam beneficiados por isso.