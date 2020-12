LeBron ameaça com tribunais por rumor que envolve o filho e ex-mulher de Pippen

LeBron James e a mulher ameaçaram recorrer aos tribunais depois de ter surgido um rumor que env​​​​​​olve o seu filho e a ex-mulher de Scottie Pippen, 30 anos mais velha.

Rumores que apontavam para uma alegada relação amorosa entre o filho mais velho de LeBron James, Bronny, e a ex-mulher de Scottie Pippen levou o jogador dos Lakers e a mulher a exaltarem-se, nas redes sociais.

De acordo com a Black Sports Online, o rapaz de 16 anos e a ex-mulher do antigo jogador dos Chicago Bulls, 30 anos mais velha, teriam trocado mensagens privadas no Instagram. Boato que começou depois de Bronny ter colocado um emoji numa publicação de Larsa.

"Com tudo o que se passa no mundo, neste momento, é desta merda que falam... Falamos aqui de um menos de idade. Não quero saber que tipo de celebridade pensam que ele é, é uma criança e as tretas têm de acabar", escreveu Savannah James, mãe de Bronny, no Instagram.

LeBron James partilhou a publicação da mulher e ameaçou recorrer aos tribunais: "Meteram-se com o rapaz errado! Boa sorte. Isto não vai ser bonito...".

Antes destas publicações já Bronny tinha desmentido os rumores: "Apenas pus um 'Gosto' numa fotografia da mãe de um dos meus melhores amigos. Vocês são todos muito infantis".

Já Larsa Pippen, que atualmente namrra com Malik Beasley, jogador dos Minnesota Timberwolves, de 24 anos, também recorreu às redes sociais para demonstrar o seu desagrado: "Vou processar-vos por escreverem coisas nojentas. Os amigos dos meus filhos não podem comentar as minhas fotografias sem que se escrevam coisas estranhas...".

Recorde-se que Bronny é considerado uma das maiores promessas do basquetebol nos Estados Unidos e dentro de dois anos estará elegível para o draft da NBA.