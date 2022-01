Jogador da NFL que tirou camisola e abandonou jogo foi despedido

Made in USA

Anúncio foi feito pelo treinador Bruce Arians, após a partida.

Antonio Brown, wide receiver dos Tampa Bay Buccaneers, abandonou o jogo com os NY Jets descontente com as decisões da equipa técnica, quando a sua equipa perdia por 24-10. Tirou a camisola, atirou-a para a bancada e regressou aos balneários em tronco nu.

Após a partida, que os Bucs venceram por 28-24, o treinador Bruce Arians anunciou que Brown já não é jogador da equipa.

"Já não é jogador dos Bucs. É o fim da história, vamos falar sobre os rapazes que estiveram em campo e ganharam o jogo", afirmou.