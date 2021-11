Estrela da NFL revela não estar vacinado por ser alérgico à Moderna e Pfizer

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Aaron Rodgers, uma das maiores estrelas da NFL, liga profissional de futebol americano, esclareceu não ser "negacionista"

Aaron Rodgers, estrela dos Green Bay Packers e um dos melhores quarterbacks da atualidade, está por estes dias debaixo dos holofotes mediáticos nos Estados Unidos depois de confirmar que não tomou qualquer vacina contra a covid-19. Uma revelação que contraria o que afirmara anteriormente, quando anunciara que estava imunizado contra o novo coronavírus.

Rodgers esteve esta sexta-feira no programa The Pat McAfee Show para falar sobre o teste positivo à covid-19, que o afasta, desde já, do próximo jogo dos Packers, frente aos Kansas City Chiefs.

Rodgers confirmou que não está vacinado, alegando ser alérgico a um dos ingredientes utilizados nas vacinas Moderna e Pfizer. Não especificou qual a alergia.

A estrela da NFL, liga profissional de futebol americano, esclareceu não ser "negacionista" e que pensou muito sobre o que fazer perante a pandemia. Na mesma entrevista, Rodgers disse ter consultado vários médicos e ter feito a sua própria pesquisa sobre o que funcionaria melhor no seu corpo, revelando que tem tomado anticorpos monoclonais e ivermectina.

A Food and Drug Administration, agência de saúde dos Estados Unidos, já advertiu que a ivermectina é ineficaz contra o coronavírus.