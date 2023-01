Damar Hamlin recupera, acorda e pergunta: "Ganhámos o jogo?"

Os médicos afirmam que ainda não há dados para afirmar com certeza qual causa do mal súbito de Damar Hamlin

A conferência de imprensa da equipa médica do Hospital Universitário de Cincinnati trouxe a boa nova sobre o safety dos Buffalo Bills, Damar Hamlin, que na segunda-feira sofreu uma paragem cardíaca no jogo com os Bengals.

Hamlin, de 24 anos, acordou do estado de coma induzido e ao acordar da sedação, a primeira pergunta do jogador foi: "Nós ganhamos?". Damar, ainda entubado, queria saber quem venceu o jogo entre os Buffalo Bills, e o Cincinnati Bengals na noite de segunda-feira.

"Ele foi capaz de reagir a comandos, a responder perguntas e até perguntou quem ganhou o jogo - contou um dos médicos, esclarecendo que ele ainda não é capaz de falar, visto que continua entubado e a necessitar de ventilação mecânica. Mas usou papel e caneta para fazer a pergunta. "Sim, Damar, você ganhou. Você ganhou o jogo da vida", respondeu-lhe o médico.

"Ele segurou a minha mão, as dos pais, de familiares, de pessoas do Buffalo Bills, de todos à sua volta. Ele está a segurar muitas mãos", disse ainda o médico William Knight.

"Chegámos a ficar muito apreensivos com a situação dele, mas houve melhorias substanciais nas últimas horas", acrescentou, deixando a nota de que Damar Hamlin continuará nos Cuidados Intensivos.

Os médicos afirmam que ainda não há dados para afirmar com certeza qual causa do mal súbito de Damar. Se a paragem cardíaca foi causada por uma condição pré-existente ou se foi resultado de 'commotio cordis', o fenómeno no qual um impacto súbito e contundente no tórax num momento específico pode causar morte súbita.

"Não temos respostas definitivas. Commotio cordis é raro e é um diagnóstico de exclusão, temos de fazer testes. É cedo para confirmar", explicou o mesmo médico.