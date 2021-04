Antigo atleta da NFL abate cinco pessoas e suicida-se horas mais tarde

Philip Adams, refere também a Imprensa norte-americana, causou "ferimentos graves com balas" a uma sexta pessoa, de identidade desconhecida e que se encontra atualmente hospitalizada no condado de York.

Philip Adams, ex-jogador da NFL (futebol americano), causou, na passada quarta-feira, a morte de cinco pessoas, na Carolina do Sul, ao utilizar uma arma e tratou de pôr fim, já esta quinta-feira, à própria vida, noticia a norte-americana CNBC.

"Encontrámos a pessoa que acreditamos ser a responsável e é tudo o que posso dizer sobre o suspeito. A investigação está em curso", afirmou Trent Faris, porta-voz do gabinete do xerife do condado de York, à Imprensa.

O antigo defesa abateu Robert Lesslie, médico 70 anos, a esposa do mesmo, Barbara Lesslie, de 69 anos, e também os netos do casal, Adah Lesslie, nove anos, e Noah Lesslie, com cinco, na própria habitação do malogrado clínico.

Além destes, James Lewis, indivíduo que se encontrava nas imediações da propriedade de Robert Lesslie, também foi abatido a tiro por Adams. Todos os óbitos foram declarados pelas autoridades policiais ainda no local da ocorrência.

Philip Adams, refere também a Imprensa norte-americana, causou "ferimentos graves com balas" a uma sexta pessoa, de identidade desconhecida e que se encontra atualmente hospitalizada no condado de York.

Uma fonte próxima investigação policial, que se iniciou na tarde da passada quarta-feira, revelou à CNBC, anonimamente, que os pais de Philip Adams habitam perto da casa do médico assassinado pelo antigo atleta da NFL, do qual foi paciente.

O porta-voz do gabinete do xerife do condado de York detalhou que as forças policiais "passaram horas à procura do suspeito" até o encontrarem, sem vida, numa casa próxima à residência do casal Lesslie.

O ex-desportista, que representou as equipas de 49ers e os Atlanta Falcons, sofredor de concussões cerebrais na carreira, cometeu, já na madrugada desta quinta-feira, suicídio ao alvejar-se com uma arma de calibre "45.

