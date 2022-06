Xavier Malián: "Goleada? O play-off só está 1-0 e isso não quer dizer nada"

Declarações de Xavier Malián, guarda-redes do FC Porto, após a goleada por 5-0 sobre o Benfica, no primeiro jogo da final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins.

Análise: "Era muito importante [começar a ganhar]. Acho que fizemos um jogo espetacular. Toda a equipa esteve cinco estrelas. Defendemos e atacámos muito bem. Era isso que queríamos, mas o play-off só está 1-0 [a favor do FC Porto] e isso não quer dizer nada. Este jogo acabou e no domingo vem outro, que vai começar 0-0 e no qual teremos com objetivo levar a eliminatória para casa com 2-0."

Relação com Tiago Rodrigues [guarda-redes suplente]: "O trabalho é de toda a equipa. Tenho sorte de aprender sempre nos treinos com o Tiago Rodrigues. Aprendo muito e temos uma relação espetacular. Estou muito contente por ter jogado, além de ter defendido um livre direto."

Apoio dos adeptos: "Estamos focados. Quero agradecer aos adeptos do FC Porto. Com um pavilhão assim somos muito fortes. Temos de seguir todos juntos para ganhar o campeonato nacional."