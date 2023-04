Viana recebe oito clubes com "ambição" de ganhar Liga dos Campeões de hóquei

A competição será disputada em Viana por Trissino, campeões europeus em título, Valongo, finalista vencido em 2021/22, Sporting, FC Porto, Benfica, Oliveirense, Óquei de Barcelos e FC Barcelona (Espanha).

A final a oito da Liga dos Campeões masculina de hóquei em patins realiza-se em Viana do Castelo de 4 a 7 de maio, com os clubes participantes, seis dos quais portugueses, a mostrarem "ambição" de conquistar o troféu.

Em conferência de imprensa no Centro de Mar do Navio Hospital Gil Eannes, os representantes dos seis clubes portugueses em prova, bem como do FC Barcelona, mostraram ambição de suceder aos italianos do Trissino, que não se fez hoje representar.

A competição será disputada em Viana por Trissino, campeões europeus em título, Valongo, finalista vencido em 2021/22, Sporting, FC Porto, Benfica, Oliveirense, Óquei de Barcelos e FC Barcelona (Espanha).

A abrir os 'quartos', no dia 4, estará o clássico entre Benfica e FC Porto, que pouco antes se defrontarão no fecho da fase regular, com Valter Neves, dos 'encarnados', a esperar "um excelente jogo" e João Baldaia, dos 'azuis e brancos', a esperar um "Porto melhor" no jogo que "nenhum queria disputar ao primeiro encontro" e que opõe "duas grandes equipas".

Pelo Óquei, o diretor José Campos disse ter consciência de que "o Barcelona não é um clube qualquer", mas os minhotos estão "habituados a jogar finais" e encaram este duelo "como outro jogo qualquer", enquanto Gaby Cairo, dos catalães, garantiu ter "muita ambição" de recuperar um troféu que não vencem desde 2017/18, última das 22 conquistas, um recorde, tendo de começar por bater a equipa de Barcelos.

Com a missão de bater o campeão em título Trissino, a Oliveirense tem noção de que "chegar a esta fase já é um orgulho", assegurou Adelino Bastos, mas não chegou a Viana "para ver os outros", querendo bater-se pelo título.

O mesmo desígnio une o Sporting, vencedor de duas das últimas três edições, ao Valongo, finalista vencido em 2021/22, duas equipas que se defrontam por um lugar nas meias-finais e que se conhecem bem.

"Há sempre espaços para surpresas. As ambições, como de todas as equipas, são de ganhar. Felizmente, são clubes de muito prestígio e com possibilidades de ganhar", explicou Quim Pauls, coordenador da modalidade dos 'leões'.

Já António Costa, dos valonguenses, reconheceu que a final perdida em 2022 "deu mais ansiedade à equipa, à cidade, e mais vontade de querer ganhar", e mesmo respeitando os 'verdes e brancos', querem continuar a "surpreender", mas também "limpar a imagem" do ano passado.

O presidente da World Skate Europe, o português Luís Sénica, explicou aos jornalistas que o objetivo com a organização da 'final a oito' em Viana é criar um "grande momento do hóquei em patins europeu" que permita "elevar em qualidade" deste tipo de eventos.

"O que estamos a fazer é uma mudança importante para o futuro e uma mudança de paradigma e pensamento em relação ao hóquei em patins. Esta final 'eight' é uma demonstração de força e vitalidade", considerou.

Enquanto presidente do organismo de cúpula da modalidade na Europa, não se referiu à participação do 'pleno' de portuguesas, com seis em seis possíveis nesta fase, mas antes ao todo, considerado estes oito emblemas como "as melhores equipas" e Portugal como um país a assumir "os seus compromissos" na organização de eventos.

Por sua vez, o 'chairman' da World Skate Europe para o hóquei, Orlando Panza, garantiu que espera "a melhor edição de sempre" e uma "grande festa do hóquei", com o vereador do desporto da Câmara de Viana do Castelo, Ricardo Rego, a destacar o "privilégio" de receber uma competição de topo da "modalidade rainha" na cidade.

Os quartos de final estão marcados para os dois primeiros dias, com o Benfica-FC Porto a abrir as 'hostililidades', pelas 18:00 no Pavilhão José Natário, seguindo-se o confronto entre 'Barça' e Óquei de Barcelos, pelas 21:00.

No dia seguinte, o campeão europeu defronta a Oliveirense, antes do Sporting-Valongo, com sábado reservado às 'meias': 'dragões' ou 'águias' bater-se-ão com Óquei ou Barcelona, enquanto o Trissino pode reencontrar o Valongo nas 'meias', se baterem respetivamente Oliveirense e Sporting.

A final está marcada para domingo, 07 de maio, pelas 15:00.